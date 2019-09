Feuerwehreinsatz : Familie mit Hund rettet sich in Hermeskeil aus brennendem Auto

Hermeskeil In letzter Minute konnte sich am Montagnachmittag eine Familie in Hermeskeil aus ihrem brennenden Auto retten.

Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil ein Auto auf dem Lidl-Parkplatz in der Gusenburger Straße in Hermeskeil brannte. Zuvor war der Autofahrer aus dem Kreis Offenbach mit seiner Familie, darunter ein Kleinkind, auf der A 1 in Höhe der Anschlußstelle Hermeskeil unterwegs.

Dort bemerkte er während der Fahrt einen technischen Defekt und fuhr instinktiv in Richtung Hermeskeil ab. Entgegenkommende Autofahrer warnten die Familie mit Handzeichen vor Flammen, die schon unter dem Motorraum zu sehen waren. In letzter Minute lenkte der Fahrer sein Auto auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes. Die Familie konnte sich mit ihrem Hund noch gerade eben aus dem brennenden Fahrzeug retten, bevor der Motorraum lichterloh in Flammen stand. Das Feuer griff auf das Fahrzeuginnere über. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Auto zwar schnell löschen jedoch brannte es vollständig aus.