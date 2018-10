Familiendrama in Trier: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 63-jährigen Vater wegen versuchten Mordes

Nach dem blutigen Familiendrama in Trier, bei dem am Sonntag ein 63-Jähriger und seine 35-jährige Tochter schwer verletzt wurden, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Vater wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Auch über das mutmaßliche Motiv des 63-Jährigen und die tragischen Umstände der Tat äußerten sich die Ermittler. red

Wie die Staatsanwaltschaft Trier am Dienstag mitteilte, dauerten die Ermittlungen zu der Bluttat am frühen Sonntagabend in Trier-Süd an. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse hat die Strafverfolgungsbehörde nun ein Ermittlungsverfahren gegen den 63-jährigen Vater wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Hintergrund der Tat ist nach den bisherigen Erkenntnissen eine schwere Erkrankung der Tochter, wegen der sie in der Vergangenheit wiederholt Selbsttötungsgedanken geäußert haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht nach den bisherigen Ermittlungen der Trierer Kripo davon aus, dass der 63-jährige Vater, der sich zuvor aufopferungsvoll um seine Tochter gekümmert hatte, sich vor diesem Hintergrund dazu entschloss, sowohl das Leben seiner Tochter als auch sein eigenes zu beenden.

Als er seine Tochter in ihrer Wohnung in der Nikolausstraße besucht habe, habe er ihr mit einem Cuttermesser stark blutende, lebensgefährliche Schnittverletzungen am Hals und eine Stichverletzung im Oberkörperbereich zugefügt. In der Annahme, seine Tochter tödlich verletzt zu haben, rammte er sich anschließend selbst ein Messer in die Brust, um sich selbst zu töten. Sowohl die Tochter als auch der Vater überlebten jedoch ihre schweren Verletzungen. Sie befinden sich inzwischen außer Lebensgefahr.

Da der Messerangriff auf die Tochter für diese nach den bisherigen Erkenntnissen völlig überraschend erfolgte, so dass sie keine Abwehrmöglichkeit gehabt haben dürfte, lägen nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Anhaltspunkte für eine heimtückische Begehungsweise vor. Daher haben die Ankläger gegen den 63-jährigen Vater Haftbefehl wegen versuchten Mor-des und gefährlicher Körperverletzung beantragt. Der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier erließ am Dienstag Haftbefehl gegen den Mann.

Die Ermittlungen zu den weiteren Einzelheiten des Geschehens und den Hintergründen der Tat dauern an.