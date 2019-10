Polizei : Farbe noch frisch: Bundespolizei fasst Sprayer in Trier

Trier Die Bundespolizei hat in der Nacht zum Montag zwei Sprayer in der Nähe des Bahnbetriebswerks Trier auf frischer Tat ertappt. Nach Angaben der Polizei sind die 23 und 25 Jahre alten Männer bei einer stichprobenartigen Kontrolle gegen 1.30 Uhr von einer Streife der Bundespolizei Trier in der Metternichstraße in der Nähe des Bahnbetriebswerks Trier in Gewahrsam genommen worden.

Die Beamten hatten bei den beiden Spraydosen, Sprühköpfe und Einmalhandschuhe gefunden. Auch Zigarettenstummel sowie geringe Mengen an Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Bei der Kontrolle der in unmittelbarer Nähe abgestellten Züge stellten die Beamten fest, dass eine Wageneinheit auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern besprüht worden war. Die Farbe war noch frisch. Die Sprayutensilien der kontrollierten Männer glichen in den Farbtönen der besprühten Fläche und wurden sichergestellt. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe bei etwa 2200 Euro.