Blaulicht : Graffiti-Sprayer am Aussichtsturm

Herrstein Unbekannte Täter haben am Aussichtsturm Herrstein und am Mobiliar der Anlage Graffiti hinterlassen.

Nach Angaben der Polizei Idar-Oberstein wurde die Tat verübt in der Zeit zwischen Freitag, 26. Juni, 10 Uhr, und Dienstag, 30. Juni, 10 Uhr. Die Unbekannten hätten am Aussichtspunkt am Mittelalterpfad und an den Sitz- und Ruhe-Einrichtungen Graffiti gesprüht. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 1000 Euro.