Straftat : Farbschmierereien an der Moselpromenade in Zell

Farbschmierereien an der Moselpromenade in Zell

(red) Unbekannte haben laut Polizei entlang der Moselpromenade in Zell zahlreiche Befestigungen des Hochwasserschutzes und Stromverteilerkästen mit Farbe besprüht. Die Tat sei wahrscheinlich bereits in der Nacht von Dienstag, 21. April, auf Mittwoch, 22. April, begangen worden.

Das mehrfach angebrachte rot-, weiß- und goldfarbene Flaggensymbol stehe möglicherweise in Zusammenhang mit der Ultra-Fanszene eines Fußballclubs.

Die Beschädigungen erstreckten sich bis zum Kreisverkehr an der Moselbrücke.

Die Polizei in Zell bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06542/98670 oder per E-Mail an pizell@polizei.rlp.de