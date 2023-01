Sachschaden : Polizei ermittelt: „Kuriose Sachbeschädigung“ sieht beinahe aus wie moderne Kunst

Farschweiler Auch wenn das Resultat interessant aussieht, ist diese Aktion für die Geschädigten nicht gerade lustig. Es ist mehr Schaden entstanden, als man auf den ersten Blick sehen kann.

Durch bislang unbekannte Täter wurde an einem in der Bergstraße in Farschweiler stehenden Bungalow eine Sachbeschädigung durch das Aufbringen von Bauschaum verursacht. Die Geschädigte stellte am Morgen des 13. Januar vor ihrem Anwesen stehend eine ca. 50x60 cm große graue "Skulptur" auf ihrem Dach im Bereich der Dachrinne fest.