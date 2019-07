Vollsperrung nach Unfall : Fassadeneinsturz in Wasserbillig endet glimpflich - Große Verkehrsbehinderungen

Fassadeneinsturz in Wasserbillig endet glimpflich - Große Verkehrsbehinderungen

Wasserbillig Ein lauter Knall gegen 15.15 Uhr am Samstagnachmittag. Plötzlich stürzen große Steine und Eisenträger der Fassade eines leerstehenden Mehrfamilienhauses auf dieGrand-Rue. Das ist die Hauptortsdurchfahrt in Wasserbillig.

"Wir können hier von großem Glück sprechen, dass zum Zeitpunkt des Absturzes keine Verkehrsteilnehmer und Fußgänger auf Höhe des abbruchreifen Hauses waren", ist Mike Reitz erleichtert. Er ist technischer Beauftragter der Stadt und war genauso wie der Bürgermeister von Wasserbillig einer der ersten an der Einsatzstelle.

Fassadeneinsturz in Wasserbillig - Steinbrocken krachen auf Straße

Als die Gewerbeinspektion ITM ihre ersten Arbeiten abgeschlossen und die Feuerwehr die Straße frei geräumt hatte, konnten wir den Verkehr am Abend wieder freigegeben", sagt Mike Reitz.

Auf TV- Anfrage konnte er am Montag noch nicht sagen, was die Ursache für den Fassadeneinsturz ist. Das Haus wird in den kommenden Wochen komplett abgerissen.