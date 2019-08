Großeinsatz der Polizei: Fehlalarm an der Kurfürst-Balduin-Realschule in Wittlich (Update)

Fehlalarm an der Kurfürst-Balduin-Realschule in Wittlich (Update)

Wittlich Der Amokalarm an der Kurfürst-Balduin-Realschule in Wittlich hat sich nach ausführlicher Abklärung definitiv als Fehlalarm herausgestellt. Das hat die Polizei um 9.15 Uhr mitgeteilt.

Die Polizei war am Morgen mit einem Großaufgebot an der Kurfürst-Balduin-Realschule in Wittlich, da von dort ein Alarm ausgelöst wurde. Die Polizei hatte schon gemutmaßt, dass es sich um einen Fehlalarm handeln könnte. Erst kürzlich hatte es auch einen Fehlalarm am Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues gegeben (der TV berichtete)