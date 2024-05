Gruppe hatte Wohnhaus angemietet Feier aufgelöst: Verbotene Lieder und verfassungsfeindliche Parolen?

Die Polizei erhielt am frühen Samstagabend, 25. Mai, Mitteilung über ruhestörenden Lärm in der Moselstraße im Kröver Ortsteil Kövenig. Das wird in einer Pressemitteilung berichtet. Demnach bestanden Hinweise, dass auf der stattfinden privaten Feier im Garten möglicherweise verbotenes Liedgut abgespielt wurde und verfassungsfeindliche Parolen gerufen wurden.