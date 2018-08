später lesen Blaulicht Feld bei Lorscheid abgebrannt FOTO: TV / Konrad Geidis FOTO: TV / Konrad Geidis Teilen

Zu einem brennenden Stoppelfeld musste am Samstagnachmittag gegen 15.05 Uhr die Feuerwehr ausrücken. Auf der Gemarkung Lorscheid, in Richtung Bescheid, war auf einer Fläche von rund 7500 Quadratmetern aus bislang unbekannter Ursache ein Stoppelfeld in Flammen aufgegangen. Agentur Siko