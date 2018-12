Aus bislang ungeklärten Gründen ist am Sonntag eine Frau in Fell frontal gegen einen geparkten LKW gefahren. Sie und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. red

Die 51-jährige sei mit ihrem 19-jährigen Beifahrer in ihrem Citroen am Sonntag gegen 13.20 Uhr in der Neustraße in Fell in Richtung Ortsmitte unterweg gewesen, teilt die Polizei Schweich mit. Die Autofahrerin übersah offenbar einen am rechten Fahrbahnrand geparkten LKW und fuhr frontal gegen diesen.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Beifahrer wurde im Krankenhaus ambulant untersucht. Der Sachschaden an Auto und LKW beläuft sich laut Polizei auf etwa 7000 Euro.

Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich auch ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr Fell.