Zeugen riefen die Polizei : Medizinischer Notfall entpuppt sich als 4-Promille-Fahrt

Fell Als die Polizei eintraf, um nach dem Rechten zu sehen, stellte sich die Situation etwas anders dar, als es Zeugen zunächst vermutet hatten. Womöglich war zeitweise auch der Gegenverkehr in Gefahr.

Am Samstag, 10. Dezember, meldeten zwei aufmerksame Verkehrsteilnehmer gegen 14.30 Uhr der Polizeiinspektion Schweich ein blaues Auto, das mit unsicherer und gefährlicher Fahrweise in der Ortslage Fell-Fastrau gefahren wurde. Aufgrund der Fahrweise folgten die Verkehrsteilnehmer dem Fahrzeug, da sie von einem medizinischen Notfall ausgingen. In einem Feldweg kam das Fahrzeug dann zum Stehen.