Tragische Nachricht Tödlicher Unfall - 84-Jähriger stirbt nach Absturz in Feller Weinberg

Update | Fell · Bei einem Unfall in Fell ist am Donnerstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Der 84-Jährige kam mit seinem Auto von der Straße ab und stürzte mehrere hundert Meter einen Weinberg hinab. Was dazu bekannt ist.

21.12.2023 , 14:53 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch