Blaulicht : Fensterscheibe durch Schuss beschädigt

Morbach In Morbach ist eine Fensterscheibe durch einen Schuss mit einer Metallkugel beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es vermutlich im Verlauf des Wochenendes zwischen Samstag und Sonntag im Höhenweg in Morbach zu dem Vorfall. Die Hausbesitzerin entdeckte einen Einschuss in ihrer zum Garten gerichteten Glasschiebetür, davor lag eine Metallkugel, ähnlich der Munition von Softairwaffen. Zu einer Gefährdungssituation für die Hausbewohner oder umliegende Nachbarhäuser kam es laut Polizei nach derzeitigem Stand nicht. Die Umstände ließen auf einen schlechten Streich, womöglich von Kindern oder Jugendlichen, schließen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei, die um Hinweise zu den eventuell jugendlichen Tätern oder anderen Personen, möglicherweise in fremden Gärten im Bereich Höhenweg oder Auf der Huhf, bittet. Hinweise an die Polizei Morbach, 06533/93740.