Trier Der entscheidende Hinweis war offensichtlich noch nicht dabei. Deshalb sollen nun Fernsehzuschauer bei der Jagd auf die Einbrecher ins Trierer Landesmuseum helfen.

Trotz intensiver Fahndung, zu der auch die Veröffentlichung von Fotos und Videosequenzen der Täter gehörte, konnte die Polizei die Täter des Einbruchs in das Rheinische Landesmuseum in Trier am 8. Oktober bisher nicht ermitteln. Nun wird auch noch in der SWR-Fernsehsendung „Vorsicht Verbrechen“ am kommenden Dienstagabend (5. November), 21 Uhr, nach den Tätern gesucht.