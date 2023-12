Polizist verletzt Verdacht auf Diebstahl aus Fahrzeugen: So lief die spektakuläre Festnahme in der Eifel ab

Nicht alles ruht über die Weihnachtsfeiertage. Ermittlungen der Polizei etwa, die werden (natürlich) weitergeführt. So auch dieses Jahr in der Eifel. Vergangene Woche hatte die Bitburger Polizei darauf hingewiesen, dass sie nach jemandem suche, der für Diebstähle aus mehreren Fahrzeugen verantwortlich sei. Am Freitag vor dem Weihnachtsfest sagte Mike Thull, der Leiter der Polizeiinspektion (PI) Bitburg, im Gespräch mit unserer Zeitung noch, dass man „im Dunkeln“ tappe, was die Einbruchsserie im „Speckgürtel“ rund um Bitburg angeht. Es wurde sogar eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet.