Luxemburg : Kneipenbesucher mit Waffe bedroht: Festnahme in Grevenmacher

Grevenmacher Ein Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Kneipe im luxemburgischen Grevenmacher mit einer Waffe dort anwesende Gäste bedroht. Er wurde am Sonntag festgenommen.

Der Mann war nach Angaben der Polizei kurz nach Mitternacht im Lokal erschienen, als dieses abgeschlossen werden sollte. Er habe die Waffe auf anwesende Personen gerichtet und sei dann geflohen. Offenbar war ein vorausgegangener Streit der Grund für das Auftreten des Mannes, so die Polizei unter Bezug auf eine Zeugin. Aufgrund weiterer Zeugenaussagen konnte der Tatverdächtige ermittelt werden.