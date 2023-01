Blaulicht : Festnahme in Luxemburg: Torkelnder Mann schlägt mit Tannenbaum um sich

Luxemburg Die Luxemburger Polizei stellte am Dienstag zwei Männer, die andere gefährdeten: Ein Mann bedrohte Passanten im Zentrum mit einem spitzen Gegenstand, ein anderer schlug mit einem Tannenbaum um sich.

Die Luxemburger Polizei wurde am Dienstag um die Mittagszeit zu einem Einsatz in die Rue de Strasbourg in der Nähe des Bahnhofs gerufen. Ihnen war ein torkelnder Mann gemeldet worden. Als die Beamten ankamen, trafen sie den Mann zwar an, allerdings war der gerade dabei, mit einem Tannenbaum um sich zu schlagen. Da er eine Gefahr für andere und sich selbst darstellte, entschieden sich die Polizeibeamten, ihn zur ärztlichen Untersuchung und Ausnüchterung mitzunehmen.