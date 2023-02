Verbrechen : Festnahme im Saarland: Mann soll Ehefrau getötet haben

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Update Riegelsberg Seit dem 4. Februar wurde eine Frau aus dem saarländischen Riegelsberg vermisst. Jetzt ist klar: Sie fiel einem Verbrechen zum Opfer. Nun gibt es einen Tatverdächtigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Folz

Im Fall der seit Samstag, 4. Februar, vermissten Frau aus Riegelsberg hat die Polizei einen Durchbruch bei den Ermittlungen erzielt. Wie der Sprecher des Landespolizeipräsidiums, Stephan Laßotta, am Dienstagmorgen auf Anfrage bestätigte, hat die Polizei den Ehemann der Vermissten festgenommen.

Vermisste aus Riegelsberg ist tot: Ehemann gesteht Tat

Der 55-Jährige hatte seine Frau bei der Polizei in Völklingen als vermisst gemeldet. Früh fiel auf, dass sich in seinen Aussagen Ungereimtheiten fanden. Bei Durchsuchungen des Hauses fanden die Ermittler außerdem alle persönlichen Gegenstände der Frau vor – der Mann rückte in den Fokus der Ermittlungen. Schon letzte Woche bestätigte Polizeisprecher Laßotta, dass man ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen könne.

Im Laufe der Ermittlungen äußerten sich Zeugen, deren Aussagen den Ehemann weiter belasteten. Bei den Durchsuchungen des Hauses in Riegelsberg und dem Auto des 55-Jährigen stießen die Ermittler dann auf weitere belastende Spuren. Genaue Angaben hierzu kann Laßotta nicht machen, die Spuren deuteten für die Ermittler allerdings deutlich auf ein Verbrechen hin.

Festnahme des 55-Jährigen am Montagabend

Die Festnahme des Mannes erfolgte nach den ausführlichen Ermittlungen am Montagabend gegen 19.30 Uhr. In einer darauf folgenden Vernehmung gestand der Ehemann, seine Frau am Tag des angeblichen Verschwindens in dem Haus in Riegelsberg getötet zu haben. Nähere Angaben zum Grund für die Tat machte der 55-Jährige nicht. Er soll am Dienstag nicht nur einem Haftrichter vorgeführt, sondern auch erneut verhört werden.

Nach seiner Vernehmung am Montag führte er die Ermittler zum Versteck der Leiche. Diese wurde noch am Abend in einem Waldstück zwischen Riegelsberg und Saarbrücken gefunden und geborgen. Die Obduktion soll noch am Dienstag stattfinden, die Ergebnisse werden im Laufe des Tages erwartet.

Hausdurchsuchungen in Riegelsberg in der vergangenen Woche

Bereits letzte Woche hatte die Polizei nicht ausgeschlossen, dass hinter dem Fall auch ein Verbrechen stecken könnte. „Wir können nicht ausschließen, dass die Frau Opfer einer Gewalttat geworden ist“, hatte Polizeisprecher Laßotta letzte Woche mitgeteilt.