Festnahme in der Rudolf-Diesel-Straße : Polizisten stoppen Autofahrer in Wittlich und legen ihm Handschellen an

Wittlich Festnahme im Berufsverkehr: Polizisten in zivilen Fahrzeugen stoppten am Mittwochabend in der Rudolf-Diesel-Straße im Berufsverkehr ein Fahrzeug. Ein Mann wurde festgenommen (siehe Fotos). Was ist passiert?

Mehrere zivile Fahrzeuge mit aufgesetztem Blaulicht stoppten laut einem Augenzeugenbericht am Mittwochabend, 14. September, gegen 18 Uhr, auf der Rudolf-Diesel-Straße nahe der Aral-Tankstelle in Wittlich ein Fahrzeug.

Mit Pistolen bewaffnete und teils vermummte Polizisten sollen den Fahrer, der dabei keinerlei Gegenwehr geleistet haben soll, festgenommen haben. Wie der Augenzeuge schildert, wurde der Mann in eines der zivilen Polizeifahrzeuge geführt.

Mit Pistolen bewaffnet: Polizisten stellen Mann im Auto nahe der Aral-Tankstelle in Wittlich

Im Fahrzeug des festgenommenen Mannes, so vermutet der Augenzeuge, sollen Polizisten Spuren gesichert haben. Nach rund 15 Minuten sollen sich die Polizeifahrzeuge mit dem festgenommenen Mann entfernt haben und der Einsatz sei beendet gewesen.

Foto: dpa/Carsten Rehder