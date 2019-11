Kriminalität : Großeinsatz auf A 1 bei Salmtal: Polizei nimmt potenziellen Drogendealer fest

Salmtal/Trier (alf) Am späten Sonntagabend hat ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei einen 28-jährigen Deutschen auf der A 1 bei Salmtal (Kreis Bernkastel-Wittlich) festgenommen. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Koblenz auf TV-Anfrage.

Der Mann wurde mit Haftbefehl gesucht. Ihm wird „das unerlaubte bewaffnete Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge” vorgeworfen. Es soll sich bei den Drogen insbesondere um Amphetamin handeln. Der Beschuldigte wurde am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesuchte soll sich in einem Fahrzeug mit zwei weiteren Personen befunden haben, als die Spezialkräfte zugriffen.