Fahndung nach Überfällen auf Tankstellen läuft

In derselben Woche, in der sich der Schmuckraub in Konz ereignet hat, wurden in Trier zwei Tankstellen in der Ostallee und in Trier-Euren überfallen. Bei diesen Fällen gibt es laut Polizei noch keine Festnahme. Polizeisprecher Uwe Konz sagt: „Die laufenden, intensiven Ermittlungen haben bisher nicht dazu geführt, dass Tatverdächtige identifiziert werden konnten.“ Es werde weiter nach den flüchtigen Tätern gefahndet. Und: „Die beiden Tatverdächtigen bezüglich des Raubes in Konz auf einen Juwelier können jedoch als Tatverdächtige für die Tankstellenüberfälle ausgeschlossen werden.“