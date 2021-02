Blaulicht : Fett explodiert: Zwei Menschen durch Wohnungsbrand verletzt

Foto: TV/Friedemann Vetter

Zwei Menschen sind am Samstagnachmittag durch ein Feuer in Kruchten (Eifelkreis Bitburg-Prüm) schwer verletzt worden. Ursache: ein missglückter Löschversuch einer brennenden Pfanne in einer Wohnung im Ort.

Wie die Polizei mitteilt, habe ein Bewohner der Wohnung versucht, eine in Brand geratene Pfanne zu löschen, worauf ein Feuerball entstanden sei. Durch die Fettexplosion erlitten zwei Menschen Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen, beide wurden in Trierer und Bitburger Krankenhäuser gebracht.