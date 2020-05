Blaulicht : Feldfläche brennt bei Jünkerath

Foto: Feuerwehr

Jünkerath Die Feuerwehr Jünkerath musste an Christi Himmelfahrt zum Einsatz eilen: An einem Aussiedlerhof nahe des Ortsteils Glaadt war eine Feldfläche in Brand geraten.

Es war ein kurzes Himmelfahrts-Kommando: Der Brand wurde gegen 16 Uhr am Donnerstag gemeldet. Die Ursache sei noch nicht bekannt, sagt Einsatzleiter Olaf Templin.

In Flammen gestanden habe eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern nahe des Hofs, der Landwirt hatte bereits zu löschen begonnen.