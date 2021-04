Polizei : Feuer an Schutzhütte weitet sich aus

Ein Feuerwehrmann löscht einen Waldbrand. Foto: dpa/Philipp Schulze

Schladt Einen Brand in unmittelbarer Nähe der Schutzhütte von Schladt hat am Mittwoch gegen 16 Uhr ein Zeuge bemerkt und sofort die Polizei verständigt. Die alarmierten Feuerwehren aus Schladt, Laufeld und Großlittgen brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und verhinderten so größeren Schaden, da der Brand bereits auf ein nahes Waldstück übergegriffen hatte.

Trotzdem verbrannte auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern bereits einige Bäume.

Die Polizei stellte fest, dass der Ursprung des Feuers offensichtlich an der Feuerstelle vor der Hütte lag. Unbekannte hatten das noch brennende Feuer unbeaufsichtigt zurückgelassen, das sich dann ausgebreitet hatte.