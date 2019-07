Blaulicht : Feuer an Thujahecke greift auf Haus über

Feuer an Thujahecke greift auf Haus über

Trier Das Feuer einer brennenden Thujahecke hat am Freitagvormittag in Trier-Irsch auf ein Gebäude übergegriffen.

Gegen 10.50 Uhr stand an einem Haus in der Nicetiusstraße eine Thujahecke in Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Brand bereits auf das Gebäude übergegriffen. Sofort wurden weitere Einheiten alarmiert. Nach Angaben der Feuerwehr brannte aus bislang unbekannter Ursache die Hecke auf einer Länge von rund fünfundzwanzig Metern.