Feuerwehreinsatz : Buden brennen auf Luxemburger Weihnachtsmarkt ab - ein Teil geschlossen

Foto: Ville de Luxembourg/David Laurent

Luxemburg Auf dem Luxemburger Weihnachtsmarkt sind in der Nacht zum Sonntag drei Buden abgebrannt. Was darüber bisher bekannt ist und wo mindestens am Sonntag geschlossen bleibt.

Wie die Luxemburger Polizei mitteilte, stellte eine Streife kurz vor 1.30 Uhr fest, dass ein Verkaufsstand beim Wintermarkt an der Gëlle Fra auf dem Place de la Constitution in Brand geraten war. Die Polizisten verständigten sofort die Feuerwehr und sicherten den Bereich ab. Durch den Brand wurden laut Polizei zwei Verkaufsstände und ein angrenzender Baum in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Das Tageblatt Luxemburg berichtet auf seiner Internetseite von drei abgebrannten Buden.