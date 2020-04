Kostenpflichtiger Inhalt: Großeinsatz in Monzel : Feuer auf Winzerhof in Osann-Monzel - Löscharbeiten bis in den Morgen

Foto: TV/Florian Blaes

Osann-Monzel Zu einem Großeinsatz ist die Feuerwehr am Donnerstag gegen 22 Uhr nach Osann-Monzel in den Novianderweg gerufen worden. Auf einem Winzerhof war ein Schuppen in Brand geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Das Feuer wurde von einem aufmerksamen Nachbarn gemeldet, dessen Haus unmittelbar an den brennenden Schuppen grenzt. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand sowohl der Schuppen als auch das Dach eines alten Backhauses in Flammen.

„Als ich Ortseingang Monzel nach der Alarmierung unterwegs war, konnte man schon über dem ein rotes Flammenmeer wahrnehmen“ erzählt der Einsatzleiter Stephan Christ. Auf der Leistelle Trier gingen zahlreiche Notrufe über einen Gebäudebrand ein.

In Sekundenschnelle hatte das Feuer von dem Geräteschuppenauf einen großen Anbau neben dem Wohnhaus übergegriffen. „Unser erstes Augenmerk galt dem Hauptgebäude, das wir vor den Flammen schützen mussten. Und das gelang uns auch“, erklärt der Einsatzleiter. Dennoch wurde das Wohnhaus im hinteren Bereich stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Bewohner, ein Jungwinzer, konnte sich in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

„Wir sind von allen Seiten an die Flammen ran gegangen, um sie zu bekämpfen“ sagt Stephan Christ. Den Einsatzkräften der Feuerwehr sei aber schnell klar gewesen, dass hier allerdings nicht mehr viel zu retten war. Bis auf die Grundmauern sind die zwei Nebengebäude des Winzerbetriebes komplett niedergebrannt. Viele Gerätschaften, die auch für die Arbeit in den Weinbergen gebraucht werden, wurden ein Raub der Flammen.

Das Feuer konnte mit massivem Kräfteaufwand und Wassereinsatz schnell gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich unterdessen bis weit in den Freitagmorgen hinein. Die zusammengefallenen Gebäudeteile mussten aufwendig entfernt werden und Glutnester, darunter auch ein großer Stapel Brennholz, abermals abgelöscht werden.

„Wir sind den aktuellen Corona- Bestimmungen nachgekommen und haben nach dem das Feuer aus war, schnell Einsatzkräfte abgezogen, die nicht mehr benötigt wurden“, erklärt der Einsatzleiter über die Aktion unter den derzeitigen besonderen Voraussetzungen.

Ein Baufachberater des THW haben die Einsturzgefahr des großen Schuppens kontrolliert. Die Straßen rund um die Einsatzstelle waren über Stunden für den Durchgangsverkehr voll gesperrt.

Wie es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Es entstand ein hoher Sachschaden.