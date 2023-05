Ausgebrannt Auto brennt auf Parkplatz an der A48

Das Auto war am Montagabend auf dem Parkplatz Bierscheid an der A48 in Flammen aufgegangen, meldet die Polizei. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, an dem Auto entstand Totalschaden. Die Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen weitere Schäden an der Umgebung vermeiden. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.