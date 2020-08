Feuerwehr löscht Fahrzeugbrand : Feuer beschädigt Oldtimer in Hillesheim

Feuer beschädigt Oldtimer in Hillesheim

Hillesheim Trotz des schnellen Enbreiufens der Wehrleute sind Motorraum und Fahrgastzelle einer NSU Prinz zerstört.

Ein Oldtimer hat am Montag, 24. August, gegen 15.30 Uhr auf der L 26 bei Hillesheim gebrannt. 16 Feuerwehrleute aus Hillesheim löschten den Brand zwar schnell, dennoch entstand laut Polizei an der NSU Prinz hoher Sachschaden. Motorraum und Fahrgastzelle, gebaut in den Sechzigern, fielen den Flammen großenteils zum Opfer. Verletzt wurde niemand.