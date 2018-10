später lesen POLIZEI Feuer: Hauptverteiler in Haus brennt Teilen

(siko) Zu einem Feuer musste die Feuerwehr am Sonntagmittag nach Sefferweich ausrücken. Aus bisher ungeklärter Ursache war es in der Strom-Hauptverteilung in einem Haus in der Straße „Auf dem Haag“ zu einem Brand gekommen.