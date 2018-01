Feuer im Hermeskeiler Krankenhaus - Keine Verletzten

Im Hermeskeiler Krankenhaus ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Von Agentur Siko

Die Brandmeldeanlage des St. Josef Krankenhauses in Hermeskeil hat am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr dalarmiert. Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, brannte es nach bisherigen Angaben tatsächlich in der Abteilung Endoskopie.

Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Feuerwehr war offenbar ein Elektrobauteil die Brandursache. Dieses war vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Dank der Brandmeldeanlage konnte schlimmeres verhindert werden.

Die Schadenhöhe ist nicht bekannt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion, das DRK und die Feuerwehr Hermeskeil.