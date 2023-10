Feuerwehreinsatz Feuer im Lehrerzimmer – Einsatz am Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich

Wittlich · Die Feuerwehr musste am Freitagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz am Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich ausrücken. In der Küche des Lehrerzimmers war ein Feuer ausgebrochen.

13.10.2023, 21:36 Uhr

Foto: TV/Frank Göbel