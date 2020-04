Jünkerath Im Jünkerather Seniorenheim hat es am frühen Freitagmorgen gebrannt. Eine Mitarbeiterin wurde verletzt, die Bewohner blieben unversehrt, etwa 120 Retter eilten zum Unglücksort in der Verbandsgemeinde Gerolstein.

Wieder ein Feueralarm in der Eifel, diesmal im Oberen Kylltal: Am frühen Freitagmorgen hat es im Jünkerather Seniorenheim gebrannt. Wie Sascha Löbens, der Wehrführer der Verbandsgemeinde Gerolstein, mitteilt, ging der Alarm um 3.21 Uhr ein.

Kurz darauf war die Jünkerather Wehr am Gebäude eingetroffen: Es brannte in einem Zimmer auf einer derzeit unbewohnten Etage der Anlage.

Allerdings war eine Mitarbeiterin verletzt worden, der Rettungsdienst versorgte sie an Ort und Stelle. In diesem Teil der Anlage sind nach Angaben der Polizei Prüm 40 Bewohner gemeldet, alle seien schnell nach draußen gebracht worden. Die DRK-Helfer versorgten 19 von ihnen. Insgesamt leben in dem Seniorenheim etwa 80 Frauen und Männer.