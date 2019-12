Feuer : Einsatzkräfte löschen Brand in Technikraum der Hermeskeiler Hochwaldhalle

Im Technikraum der Hochwaldhalle hat es am Sonntagabend gebrannt. Die Halle und das angrenzende Bad wurden vorübergehend gesperrt, bis die entstandenen Schäden an der Haustechnik repariert sind. Foto: Christa Weber. Foto: h_hochw <h_hochw@volksfreund.de>

Hermeskeil Im Sicherungskasten in der Hermeskeiler Stadthalle ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund dabei entstandener Schäden wurden die Halle und das angrenzende Hallenbad vorerst für Besucher gesperrt. Der Neujahrsempfang der Stadt, geplant für den 10. Januar, scheint jedoch nicht gefährdet.

Die Brandmeldeanlage in der Hochwaldhalle in Hermeskeil schlug am Sonntag gegen 21:30 Uhr Alarm. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, stellten sie laut Angaben der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Technikraums fest. Unter schwerem Atemschutz verschaffte sich ein Löschtrupp Zugang zum Gebäude und bemerkte einen Brand in der Elektroverteilung.

Das Feuer konnte nach Angaben der Wehrleitung schnell gelöscht werden. Mit Überdrucklüftern wurde der Rauch aus den Räumlichkeiten geblasen. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist es der Brandmeldeanlage zu verdanken, dass es zu keinem größeren Schaden gekommen sei. Im Einsatz waren die Feuerwehr-Einsatzzentrale, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Hermeskeil sowie Feuerwehr, Polizei und Deutsches Rotes Kreuz aus Hermeskeil.

Wie hoch der entstandene Schaden an der Hallentechnik ist, stand am Montagmorgen noch nicht fest. Die Hermeskeiler Stadtbürgermeisterin Lena Weber teilte zunächst auf ihrer Seite im sozialen Netzwerk Facebook mit, dass wegen des Brandes das an die städtische Halle angrenzende Hallenbad und die Halle selbst aus Sicherheitsgründen vorerst geschlossen bleiben müssten. Auf TV-Nachfrage erklärte Weber am Mittag, dass die Schäden weniger dramatisch seien als zunächst angenommen. Ein Technikerteam arbeite bereits unter Hochdruck daran, die gestörten technischen Funktionen wie etwa die Beleuchtung der Notausgänge wieder herzustellen.