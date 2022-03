Blaulicht : Feuer in Bitburg: Wer hat am Mittwoch jemanden am Brandort gesehen?

Feuer in Bitburg: Wer hat am Mittwoch jemanden am Brandort gesehen?

Bitburg Am Mittwoch ist nachmittags in Bitburg ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht nicht davon aus, dass der Brand durch ungünstige Umstände von alleine entstanden ist.

Am Mittwoch, den 23. März brannten gegen 15.15 Uhr in der Weiherstraße in Bitburg mehrere Mülltonnen unter einem Holzverschlag. Insgesamt gerieten mehrere gelbe Säcke, eine alte Matratze sowie zwei Müllcontainer in Brand. Eine Selbstentzündung der Gegenstände erscheint nach derzeitigem Ermittlungsstand unwahrscheinlich. Durch den Brand wurde darüber hinaus die Verglasung einer angrenzenden Straßenlaterne beschädigt.