Feuer in Trier-Heiligkreuz : Flächenbrand in der Berliner Allee

Foto: TV/Frank Göbel

Trier In Heiligkreuz stand am frühen Nachmittag ein großer Grünstreifen in Flammen. Die von Anwohnern und Passanten alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Flammen in Heiligkreuz: Am frühen Mittwochnachmittag, 20. Juli, ist der Feuerwehr ein Flächenbrand in der Berliner Allee gemeldet worden. Dort brannte ein Grünstreifen, der nach Angaben der Feuerwehr etwa 30 mal zehn Meter groß war. Anwohner und Passanten hatten das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Anwohner hatte noch versucht, den Brand selbst zu löschen, dieser breitete sich aber zu schnell aus.