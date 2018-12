Feuer in einem Gebäude in Üdersdorf - Seniorin erleidet Rauchgasvergiftung

Eine 85-jährige Frau hat beim Brand eines früheren landwirtschaftlichen Gebäudes in Üdersdorf (Vulkaneifelkreis) eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. red

Brandursache für das Feuer am Freitagnachmittag im Stadtteil Tettscheid war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt an einer Deckenleuchte im Gebäude. Durch das Feuer wurden eine Waschmaschine, ein Wäschetrockner und eine Gefriertruhe beschädigt. Die genaue Brandursache konnte aufgrund der enormen Hitzeentwicklung noch nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich beziffert werden Die 85-jährige Bewohnerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Gillenfeld, Üdersdorf, und Daun.

Hinweise bitte an die Polizei Daun unter 06592 96260 oder pidaun@polizei.rlp.de