Blaulicht : Brand in Garage: Feuerwehr muss Wohnhaus in Herforst absichern (Fotos)

Brand in Garage: Feuerwehr muss Wohnhaus in Herforst absichern (Fotos)

Herforst Mehrere Mülltonnen brannten in einer Garage, als die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte hatten nach dem Löschen einen Verdacht, was zum Brand geführt hat.

Am Neujahrsmorgen gegen 1.08 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in die Birkenstraße in Herforst alarmiert. Als die erste Feuerwehr eintraf, standen mehrere Mülltonnen in Flammen. Sofort wurden die Löschmaßnahmen eingeleitet. Nach kurzer Zeit war der Brand unter Kontrolle.