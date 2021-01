Feuer : 40 Stunden im Einsatz – Brennender Gastank in Oberzerf ist endlich gelöscht

40 Stunden im Einsatz – Brennender Gastank in Oberzerf ist endlich gelöscht

Zerf Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren haben seit Montagabend gegen die Flammen in einem Gartenhaus in Oberzerf gekämpft. Das Problem: Der brennende Gastank ließ sich nur schwer unter Kontrolle bringen.

Beim Brand einer Gartenlaube in Oberzerf ist am vergangenen Montag auch ein Flüssiggastank in Brand geraten. Da der Tank komplett voll mit 2500 Litern Gas gefüllt war, haben sich die Löscharbeiten hingezogen.