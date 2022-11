Vandalismus : Feuer in Hetzerath: Polizei geht von Brandstiftung aus

Hetzerath In den frühen Morgenstunden musste die Feuerwehr zum Einsatz in Hetzerath eilen. Neben dem Feuer kam es zu weiterem Vandalismus. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Donnerstagmorgen, 3. November, kam es gegen 3.40 Uhr zu einem Brand in der Hauptstraße in Hetzerath. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch bislang unbekannte Täter am Straßenrand befindlicher Sperrmüll angezündet. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.