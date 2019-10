Brand in der Eifel : Feuer in Lagerhalle in Speicher - Löscharbeiten dauern Stunden

Feuer in Lagerhalle in Speicher - Löscharbeiten dauern Stunden

Speicher In Speicher hat es gebrannt. Am Dienstagmorgen sind die Einsatzkräfte zu einer Lagerhalle ausgerückt.

Nach Auskunft der Polizei Bitburg ist am Dienstagmorgen um 6.19 Uhr der Brand einer Lagerhalle in Speicher gemeldet worden. Es handelt sich um eine Halle am Stadtrand von Speicher in der Holz gelagert wird. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag noch an.