Brand : Wohnhaus steht in Lampaden in Flammen - Viele Einsatzkräfte versuchen Feuer zu löschen (Fotos)

Wohnhaus steht in Lampaden in Flammen - Viele Einsatzkräfte versuchen Feuer zu löschen (Fotos)

Lampaden Riesige Rauchwolken im Hochwald: In Lampaden steht ein Wohnhaus im Mühlenweg in Flammen. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort und versuchen, das Feuer zu löschen.

Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht klar. Fakt ist, dass es sich bei dem in Flammen stehenden Gebäude um ein bewohntes Haus in Lampaden handelt.

Der Alarm ging um 11.10 Uhr bei der Feuerwehr ein. Dann machten sich zahlreiche Wehren auf den Weg in das Hochwalddorf. Vor Ort kämpfen Einsatzkräfte der Feuerwehren Lampaden, Saarburg, Zerf, Kell am See, Heddert, Pluwig-Gusterath und Pellingen im Mühlenweg gegen die Flammen. Auch Rettungswagen sind vor Ort.