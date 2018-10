Feuer in Mehrfamilienhaus in Landscheid

Feueralarm in Landscheid: Dorthin sind die Einsatzkräfte am Donnerstag gegen 18.15 Uhr gerufen worden. In einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße kam es laut Polizei zu einem Brand.

Die dort lebenden fünf Bewohner wurden nicht verletzt. Sie waren bei Ausbruch des Brandes nicht zu Hause.

Vermutlich durch eine umgestürzte Kerze auf der Terrasse des Anwesens soll das Feuer entstanden sein. Dieses griff dann auf das Gebäude über.

Über die genaue Schadenhöhe gibt es noch keine Angaben. Diese soll jedoch mindestens im fünfstelligen Bereich liegen.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Landscheid, Niederkail, Burg/Salm, Salmtal, Binsfeld, das DRK und die Polizei Wittlich.