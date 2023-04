In der Salmstraße Feuer in Salmrohr – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Salmrohr · Einsatz für die Feuerwehr in Salmrohr am Sonntagabend: Dort haben Unrat und Holzäste gebrannt. Was bisher dazu bekannt ist.

17.04.2023, 11:21 Uhr

Unter der Brücke in der Salmstraße in Salmrohr hat es gebrannt. Foto: Agentur Siko

Von Siko Agentur