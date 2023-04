50 Rettungskräfte im Einsatz Feuer in Tiefgarage in Trier: Fahrzeuge brennen aus - Kripo ermittelt (Fotos)

In der Wampachstraße in Trier-Kürenz sind am Mittwochmittag ein Auto und ein Roller in der Tiefgarage eines mehrstöckigen Hauses in Flammen aufgegangen. Ein weiteres dort abgestelltes Auto wurde beschädigt. Laut Polizei war unweit der Tiefgarage auf der Ladefläche eines LKW ebenfalls ein Feuer ausgebrochen.