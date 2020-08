Rettungsaktion bei Brand in Trier : Bewohner wirft brennende Bettdecke aufs Dach

Symbolbild. Foto: TV/Roland Morgen

Trier Die Feuerwehr Trier ist am Freitagmorgen zu einem Brand in einem Wohnhaus in Trier-Süd ausgerückt. Dort war eine Bettdecke in Brand geraten.

Gegen 9.50 Uhr wurden die Brandschützer alarmiert. In der Erstmeldung hieß es: Dachstuhlbrand in der Medardstraße. Die Berufsfeuerwehr Wache 1 und 2 und der Löschzug Mitte rückten aus, zudem ein Rettungstransportwagen und der sogenannte A-Dienst der Feuerwehr, die oberste Führungsebene.