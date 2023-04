Feuerwehr im Einsatz Feuer in Trier-Ehrang – Einsatzkräfte melden Wohnungsbrand

Trier · Am Dienstagabend ist die Feuerwehr zu einem Brand in Trier-Ehrang ausgerückt. Was bisher bekannt ist.

04.04.2023, 22:23 Uhr

Foto: TV/Frank Göbel