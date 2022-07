Feuerwehr-Großalarm : Zug löst mehrere Brände an Bahnstrecke in Trier-West, Euren und Zewen aus (Fotos)

Foto: Stadt Trier 6 Bilder Flächenbrände an Bahnstrecke in Trier

Update Trier Update, 7.30 Uhr: Ein Güterzug hat am Dienstagabend mehrere Flächenbrände in Trier-West, Euren und Zewen ausgelöst, als er auf den Gleisen der Bahnstrecke an der Stadt vorbeifuhr. Wie das passieren konnte.

Ein Güterzug auf der Weststrecke in Trier hat am frühen Abend aus Richtung Konz kommend eine ganze Reihe von Flächenbränden im Kreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier ausgelöst. Ursache war laut Angaben der Stadt nach ersten Erkenntnissen ein Defekt an einem Rad, wodurch Funkenflug entstand. Im Stadtgebiet brannte es gegen 18.50 Uhr zwischen Zewen und Euren an verschiedenen Stellen. Der Zug kam in Trier-West zum Stehen.

Großalarm in Trier - vorbeifahrender Güterzug löst mehrere Flächenbrände aus

Aufgrund der ausgedehnten Einsatzstelle hatte die Feuerwehr Trier Großalarm ausgelöst. So konnten direkt zu allen Einsatzstellen Kräfte ausrücken. Alle Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet wurden alarmiert, um entweder an den Einsatzstellen zu löschen oder in den Gerätehäusern bereitzustehen.

Zusätzlich stand auf der Hauptfeuerwache ein Löschzug für die überörtliche Bereitstellung, da im Kreisgebiet zahlreiche Einsätze mit größeren Flächenbränden die Wehren beschäftigten. Da der beteiligte Zug auch Gefahrstoffe geladen hatte, wurde zusätzlich auch der Gefahrstoffzug der Feuerwehr Trier eingesetzt. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass die Gefahrstoff-Waggons nicht im Bereich der Waggons mit dem heiß gelaufenen Radsatz waren. Es bestand deshalb laut Stadt keine Gefahr, dass diese Stoffe austreten. Die Bahnstrecke war während des Einsatzes am Abend voll gesperrt.

Durch den großen Kräfteeinsatz von etwa 80 Wehrleuten konnten die Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden, gegen 19.40 Uhr meldeten die Kräfte: „Feuer aus.“

Die Bundespolizei Trier war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zug geladene Gefahrstoffe nicht im Bereich der Brandherde

Im Einsatz waren die Kräfte der Wache 1 und Wache 2 sowie die Freischicht der Berufsfeuerwehr, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Zewen, Euren, Kürenz, Irsch, Mitte und Olewig.