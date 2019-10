Feuer : Feuer in Wohnhaus in Burg an der Mosel - Eimer mit Asche löst Brand aus

Foto: Polizei Die Flammen schlagen aus dem Haus in Burg an der Mosel.

Burg In Burg an der Mosel hat es am Sonntag gebrannt. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Wohnhaus zu löschen, aus dem die Flammen schlugen.

Mehrere zehntausend Euro Schaden sind die Folge eines Brands in Burg. Laut Polizei war am Sonntag gegen 14.48 Uhr über Notruf mitgeteilt worden, dass ein Wohnhaus in Flammen stehe. Verletzt wurde niemand.

Der Brand konnte durch den Einsatz von 70 Feuerwehrleuten schnell unter Kontrolle gebracht werden.